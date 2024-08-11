الآلاف يتظاهرون ضد مشروع مزمع لتعدين الليثيوم في صربيا

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الصربية بلجراد يوم السبت احتجاجا على مشروع مزمع لاستخراج الليثيوم في صربيا.

ويحذر نشطاء البيئة من أن هذا المشروع سام للغاية بالبيئة. وبعد دعوة من عدة جمعيات لحماية البيئة، تجمع الناس في ساحة بوسط العاصمة الصربية تحت شعار "لن يكون هناك مناجم".

كما قام بعض المتظاهرين باحتلال مسارات القطارات في محطتين في العاصمة، مما أدى إلى تعطيل حركة القطارات هناك. ولم تتدخل الشرطة في البداية.

وفي الفترة التي سبقت الاحتجاج، أعلن بعض قادة المتظاهرين عن نية إغلاق المزيد من الطرق في البلاد خلال الأيام المقبلة، دون تقديم تفاصيل.

وتظاهر في الأيام الأخيرة العديد من الأشخاص في أكثر من 40 مدينة صربية ضد هذا المشروع.

ويوجد في وادي جادار في غربي صربيا أكبر رواسب الليثيوم في أوروبا. ويعتبر هذا المعدن الخام مهما لإنتاج السيارات الكهربائية.

وأعطت الحكومة الصربية في يوليو الماضي الضوء الأخضر لاستخراج الليثيوم، بعد أن تم إيقافه مؤقتا قبل عامين تحت ضغط من نشطاء البيئة.

وفي 19 يوليو، وقعت حكومة صربيا في بلجراد على إعلان نوايا بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش، يهدف إلى تمكين استخراج صديق للبيئة لهذا المعدن الخفيف المطلوب بشدة في وادي جادار.

ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تقليل الاعتماد على الصين، حيث تسيطر الصين على جزء كبير من استخراج الليثيوم ومعالجته عالميا.

وتعتبر شركة التعدين الأسترالية العملاقة "ريو تينتو" مهتمة بهذا المشروع منذ سنوات.

وقالت الممثلة السينمائية يلينا ستوبليانين في الحشد الاحتجاجي في بلجراد: "هل الوطنية هي مساعدة شركة متعددة الجنسيات، أم أن الوطنية الحقيقية هي النضال من أجل الهواء النقي، والأرض النظيفة، والمياه التي تغذينا جميعا في صربيا؟"

ويقول نشطاء البيئة أن تعدين الليثيوم يلوث المياه الجوفية بالمعادن الثقيلة، مما يشكل خطرا على إمدادات مياه الشرب للسكان المحليين .