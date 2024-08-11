البحيرة: حملات على المعديات النهرية وغلق المخالفين

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أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من سريان تراخيصها وتوافر الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وذكرت عازر، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة قامت بغلق وتشميع معدية بقرية البريجات لعدم تجديد التراخيص اللازمه لها.

وقامت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت ورشيد، بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها تضمنت تلك الحملات فحص المعديات من الداخل والخارج، والتأكد من الإلتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة وسريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة.

وشددت محافظ البحيرة، على التزام اصحاب المعديات بالاشتراطات الفنية ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة وتوعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة؛ حفاظا على الأرواح والممتلكات.