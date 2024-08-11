 وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر إيران وحزب الله من توجيه ضربات انتقامية ضد بلاده - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر إيران وحزب الله من توجيه ضربات انتقامية ضد بلاده

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 9:59 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 10:01 م

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إيران وجماعة حزب الله اللبنانية من توجيه ضربات انتقامية ضد إسرائيل.

وقال جالانت: "كل من يؤذينا بطريقة لم تحدث من قبل من المحتمل أن يصاب بطريقة لم تحدث من قبل"، زاعما أن إسرائيل تقاتل من أجل وجودها في بيئة معادية.

وتعد إسرائيل نفسها للتصدى لهجوم محتمل في أعقاب مقتل قيادي بارز في حزب الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية.

وذكر جالانت: "آمل أن يفكروا في هذا الأمر وألا يصلوا إلى نقطة يجبروننا فيها على إلحاق أضرار كبيرة وزيادة احتمال اندلاع حرب على جبهات أخرى".

وأضاف: "لا نريد ذلك، لكننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين".


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