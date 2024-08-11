القومي للمرأة في دمياط ينظم 9 ندوات ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية

نظم المجلس القومي للمرأة في دمياط المرحلة الثانية من مبادرة تنمية الأسرة المصرية بمركزي دمياط والزرقا، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف.

وأوضحت مروة نبيل، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في بيان لها اليوم، أن المجلس نفذ 9 جلسات بالتوازي في قرى الخياطة، وغيط النصارى، والبستان، والبصارطة، والسنانية، والشعراء، وسيف الدين، وعزبة اللحم.

وأكدت مروة نبيل أن مشروع تنمية الأسرة يهدف إلى تحسين نوعية وجودة حياة المواطنين والأسر المصرية من خلال إدارة القضية السكانية من منظور تنموي حديث، وضبط النمو المطرد لعدد السكان والعمل على تحسين خصائصهم، مشيرة إلى أن جميع الجهات بالدولة تكاتفت لتنفيذ محاور مشروع تنمية الأسرة المصرية، واتخذت العديد من الخطوات الهامة لتحقيق أهدافه.

وأشارت نبيل إلى أنهم بدأوا العمل على التدخلات الثقافية والتوعوية والتشريعية والتمكين الاقتصادي للمرأة بمشروع تنمية الأسرة، وتسخير كافة آليات عمل المجلس وموارده للمشاركة في تنفيذ تلك الخطة والعمل بخطوات جادة وفعالة في تنفيذ خطط الأنشطة المختلفة داخل القرى والنجوع، وذلك تماشيًا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.