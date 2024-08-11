استقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة في بنجلاديش

قدم رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة في بنجلاديش، شبلي رباعيات الإسلام استقالته من منصبه.

وأرسل شبلي، خطاب استقالته إلى سكرتير قسم المؤسسات المالية، محمد عبد الرحمن خان، الليلة الماضية، حسب صحيفة "دكا تريبيون" التي تصدر في بنجلاديش اليوم الأحد.

ومثل محافظ بنك بنجلاديش عبد الرؤوف تالوكدر، ذكر أيضا أسبابا شخصية في خطاب استقالته.

وكان رئيس المحكمة العليا في بنجلاديش، عبيد الحسن قد استقال من منصبه أيضا أمس السبت، كرئيس للهيئة القضائية، وسط احتجاجات طلابية.

وتتواصل الاحتجاجات في شوارع بنجلاديش، حيث أعلن محتجون من حركة الطلاب المناهضة للتمييز في بنجلاديش أنهم لن يغادروا الشوارع، حتى استقالة القضاة الستة الباقين.

وأصدر رفعت رشيد، أحد منسقي المظاهرات، الإعلان بعد ظهر أمس السبت

وأضاف "على الرغم من استقالة رئيس المحكمة العليا، فإن القضاة الستة الآخرين لم يستقيلوا بعد. لن نغادر الشوارع حتى يستقيلوا".