علق محمود بصل متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، على قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة «التابعين» التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وقال في مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، إن الواقع في قطاع غزة صعب نتيجة عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة، منوهًا أن هناك عمليات قصف متواصلة في خان يونس، كما أن الاحتلال يواصل استهداف الأبراج السكنية في مدينة حمد.

وذكر أن البنية التحتية للدفاع المدني منهارة ولا إمكانات لديه لإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض، قائلا إن الواقع الإنساني في شمال وجنوب قطاع غزة مأساوي؛ بسبب انتشار المجاعة والأوبئة ونقص المساعدات.

وشدد على أهمية الحراك الدولي لإيقاف الجرائم الإسرائيلية وما يحدث من تجويع في قطاع غزة، محذرًا من أن هناك احتمالية لارتفاع أعداد ضحايا مجزرة الاحتلال بحي الدرج.

ولفت إلى ارتقاء 79 شهيدًا من طواقم الدفاع المدني جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ بدء الحرب، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الطواقم تواصل العمل لخدمة المصابين في غزة، على الرغم من القصف الإسرائيلي المتواصل.