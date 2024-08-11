الملك تشارلز يشيد بأداء لاعبي بريطانيا بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024

أرسل الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا رسالة بمناسبة انتهاء أولمبياد باريس 2024، هنأ فيها لاعبي بريطانيا على أدائهم، ووصفهم بأنهم مصدر إلهام.

ونُشر البيان الصادر عن تشارلز قبل حفل ختام الأولمبياد في ستاد فرنسا مساء اليوم الأحد.

وتقول رسالة ملك بريطانيا "تشاركني زوجتي في إرسال أحر التهاني للاعبين والأجهزة الفنية لفرق المملكة المتحدة، وفي جميع أنحاء الكومنولث على نجاحاتهم العديدة المتميزة في أولمبياد باريس".

واستدرك "أما اللاعبين الذين لم يحالفهم التوفق في الفوز بالجوائز، فإنكم بالتأكيد لم تقصروا".

وأضاف الملك تشارلز الثالث"نشكر فرنسا على استضافة مثل هذه البطولة الرائعة ونتطلع إلى الألعاب البارالمبية المقبلة، لقد كنتم جميعا مصدر إلهام".

وحققت بريطانيا 65 ميدالية متنوعة في أولمبياد باريس لتعادل نفس رقمها في لندن 2012، وهو ما يعد أيضا ثاني أفضل حصيلة لها على الإطلاق خارج البلاد، بينما تبقى ثالثة في الإجمالي خلف كل من الولايات المتحدة الأمريكية 126 ميدالية والصين 91 ميدالية.

ولكن عدد الميداليات الذهبية التي حصدتها بريطانيا في أولمبياد باريس جاء أقل بمقدار ثماني ميداليات عن حصيلتها في طوكيو 2020وأقل بمقدار 13ميدالية ذهبية عن حصيلتها في ريو دي جانيرو 2016عندما حصدت 27ميدالية ذهبية.

وبعد حصولها على 14 ذهبية و22 فضية و29 برونزية في أولمبياد باريس تراجعت بريطانيا للمركز السابع في الترتيب العام، وهو أدنى مركز لها منذ احتلالها المركز العاشر في أثينا 2004.

بينما تعد بريطانيا ثالث أفضل دولة أوروبية في الترتيب العام لجدول الميداليات خلف فرنسا المضيفة وهولندا.