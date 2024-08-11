إعادة تشغيل خط سكة حديدية فائق السرعة بين كولونيا وفرانكفورت اعتبارا من الثلاثاء

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية المملوكة للدولة "دويتشه بان"، أنه من المقرر استئناف الخدمة المنتظمة على خط السكك الحديدية فائق السرعة بين كولونيا وفرانكفورت اعتبارا من بعد غد الثلاثاء بعد ما يقرب من شهر من أعمال تحديث.

وقال متحدث باسم الشركة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب. أ": "حتى الآن يسير العمل وفقا للخطة"، موضحا أن أول قطار سيعود إلى خط كولونيا-فرانكفورت في تمام الساعة 4:20 صباح الثلاثاء (التوقيت المحلي).

وأوقفت الشركة حركة القطارات على هذا الخط منذ 16 يوليو الماضي، وقامت بإلغاء أو إعادة توجيه الرحلات إلى مسارات أخرى، ما أضاف ما يتراوح بين 40 و90 دقيقة إلى مدة الرحلة.

وبدأت "دويتشه بان" خطة ضخمة لتحديث السكك الحديدية الشهر الماضي، حيث من المقرر تجديد 41 خطا بشكل شامل بحلول عام 2031. ولكن بدلا من محاولة التحديث بينما تستمر القطارات في العمل، تقوم الشركة بإغلاق الخطوط تماما.

ويبلغ طول المسار المتأثر بين كولونيا وفرانكفورت 70 كيلومترا، وبلغت تكلفة تحديثه 50 مليون يورو.