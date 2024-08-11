ترامب يتحدث عن رحلة مروحية مرعبة لم تحدث

نفى العمدة السابق لسان فرانسيسكو، ويلي براون، قصة دونالد ترامب التي ادعى فيها أنهما عاشا معاً رحلة مروحية مرعبة، واصفاً إياها بأنها "خيال".

وكان الرئيس السابق قال يوم الخميس إنه وبراون اضطرا للهبوط اضطرارياً بمروحية وأن السيد براون كان "قلقاً بعض الشيء".

وأضاف ترامب: "اعتقدنا ربما أن هذه هي النهاية، كنا في مروحية... وكان هناك هبوط اضطراري، لم يكن ذلك هبوطاً مريحاً".

لاحقاً، أصرّ ترامب على صحة القصة في مكالمة مع صحيفة نيويورك تايمز، قائلاً إنه "ربما سيرفع دعوى" دون أن يوضح المزيد.



وقال ويلي براون، البالغ من العمر 90 عاماً، لوسائل إعلام أمريكية إنه لم يشارك ترامب في أي رحلة مروحية.





وأضاف: "لا أعتقد أنني أرغب في ركوب نفس المروحية معه".

ويبدو أن ترامب، البالغ من العمر 78 عاماً، قد خلط بين ويلي براون وجيري براون، حاكم كاليفورنيا السابق، الذي شارك معه رحلة مروحية في عام 2018 لزيارة آثار حرائق الغابات في بارادايس، وكان جافن نيوسوم، الحاكم الحالي للولاية، أيضاً على متن الرحلة.





وأكد كلا الرجلين لوسائل الإعلام الأمريكية أيضاً أنه لم يكن هناك هبوط اضطراري أو خطر، وقال نيوسوم لصحيفة نيويورك تايمز: "أعتبر هذا مجرد كلام فارغ".

وروى ترامب قصته رداً على سؤال حول علاقة ويلي براون مع كامالا هاريس، في منتصف التسعينيات عندما كانت مدعية عامة في كاليفورنيا، وسُئل ترامب عما إذا كان يعتقد أن هذه العلاقة قد لعبت دوراً في مسيرة هاريس المهنية؟ فأجاب: "حسناً، أنا أعرف ويلي براون جيداً"، ثم تحدث عن الرحلة المروحية وزعم أن العمدة السابق أخبره "أشياء مروعة" عن هاريس.

وأضاف ترامب: "لقد كان له دور كبير في ما حدث مع كامالا"، ونفى العمدة السابق أيضاً هذا الادعاء.

وقال براون لمحطة التلفزيون المحلية KRON: "هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، إنه أمر لا يُصدق، لا أستطيع أن أتخيل التفكير في كامالا هاريس بطريقة سلبية، كانت صديقة جيدة منذ زمن طويل، امرأة جميلة للغاية، ذكية جداً، وناجحة جداً على الصعيد الانتخابي".

وتابع: "كان دونالد يفعل ما يجيده على أكمل وجه، وهو استخدام خياله الإبداعي"!

وقال متحدث باسم جيري براون، حاكم كاليفورنيا السابق، لوسائل الإعلام الأمريكية أيضاً إن الحاكم السابق لم يتحدث عن هاريس أثناء رحلة المروحية في عام 2018.

وتأتي تصريحات ترامب في مؤتمر صحفي استمر لمدة ساعة في منتجعه - مار إيه لاغو- في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع رأي وطني حديث أن هاريس تتفوق عليه بين الناخبين المحتملين.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس أن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 50٪ إلى 46٪ في ثلاث ولايات رئيسية - ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان.

ويأتي ذلك بعد استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوجوف، في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس، أشار إلى أنها ستفوز في التصويت الشعبي، إذ قال 45٪ من المستجيبين إنهم سيصوتون لها في نوفمبر، مقارنة بـ 43٪ لترامب.