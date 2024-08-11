تايوان تحتفل بفوز لين بأول ميدالية ذهبية أولمبية في رياضة الملاكمة

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هنأ الرئيس التايواني لاي تشينج دي، اليوم الأحد، الملاكمة التايوانية لين يو تينج بعد فوزها بأول ميدالية ذهبية أولمبية في الملاكمة في تاريخ البلاد، عن جدارة رغم "الهجمات الكيدية" من الاتحاد الدولي للمصارعة.

وكانت لين محل جدل بشأن أهليتها الجنسية في الأولمبياد مع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف.

وتغلبت لين على البولندية جوليا سيريميتا 5 / صفر بقرار الإجماع أمس السبت في منافسات أقل من 57 كجم في المباراة النهائية بأولمبياد باريس.

وكتب لاي على شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بفضل تركيزها وانضباطها المثير للإعجاب، تغلبت على التضليل والتنمر الإلكتروني، وحولت المحنة إلى انتصار. إنها ابنة تايوان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، جعلت أمتنا فخورة".

وكان هذا تطورا مذهلا للين /28 عاما/، التي ودعت منافسات أولمبياد طوكيو 2021 مبكرًا.

وخلال وقوفها على منصة التتويج، طغت عليها المشاعر وبكت أثناء حفل توزيع الميداليات.

وقالت لين لوكالة الأنباء الحكومية (سي.إن.أيه) :"بكيت لأنني فزت بهذه الميدالية نيابة عن بلدي. لقد آمن بي الكثير من الناس في تايوان ودعموني حتى وصلت لهذه النقطة".

في تايوان، تابع الكثيرون مباراة الميدالية الذهبية على التلفاز في الساعة الثالثة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، بما فيهم الرئيس لاي. بعد أن توجت لين بالميدالية الذهبية، اتصل لاي بوالدتها مباشرة لتهنئتها.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قام جيران لين في مدينة "نيو تايبيه سيتي" بإشعال الألعاب النارية للاحتفال، وفقا لما أفاد به الإعلام المحلي.

وقالت والدة لين للصحفيين: "في آخر 15 عاما، بذلت أقصى جهد لها وحققت حلمها".

وأرسل المعهد الأمريكي في تايوان (أيه.أي.تي)، وهو السفارة الأمريكية الفعلية في تايبيه، تهاني الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر جدل كبير في أولمبياد باريس بشأن جنس الملاكمتين لين وخليف. وتم السماح لهما بالمشاركة في الاولمبياد بعد استبعادهما من بطولة العالم للملاكمة التابعة للاتحاد الدولي للعبة بعد أن أن فشلا في اختبارات الجنس غير المحدد.