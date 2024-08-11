كوبنهاجن تتلقى تعزيزات شرطية للتعامل مع حرب بين عصابات

أفادت وكالة أنباء "ريتزاو" يوم السبت بأن الشرطة في كوبنهاجن ستتلقى تعزيزات شرطية من الأحياء المجاورة بعد ما يبدو كحرب بين عصابات اندلعت في العاصمة الدنماركية.

وبحسب بيان، تعتقد الشرطة أن هناك صراعا عنيفا بين مجموعتين إجراميتين تتمركز إحداهما في حي إندرا نورابرو، بينما تقع قيادة الأخرى في الخارج.

وتهدف زيادة التواجد الشرطي في عدة أحياء إلى منع وقوع المزيد من الجرائم.

وتخشى السلطات أن يمتد العنف من السويد، التي تعاني منذ سنوات من صراعات دامية بين أعضاء عصابات متنافسة مرتبطة بتجارة المخدرات.

وقالت شرطة كوبنهاجن في بيانها: "لقد أدى الصراع إلى عدة حوادث عنيفة".

وأفاد المحققون بأن حادثة إطلاق النار المميتة التي وقعت يوم الخميس وأسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 43 عاما في المدينة مرتبطة بهذه المواجهة. وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في القضية، وهو مواطن دنماركي.

وقال رئيس الشرطة سورين توماسن:"لا يمكننا ولن نقبل أو نتسامح مع عنف العصابات في كوبنهاجن، ولذلك نقوم بكل ما في وسعنا لمنع وقوع حوادث مماثلة".

وشهدت الدنمارك مؤخرا سلسلة من الحوادث تورط فيها مشتبه بهم شباب من السويد يعتقد أنهم حاولوا تنفيذ عمليات قتل في الدنمارك.

وحاول ثلاثة شباب من السويد في غضون خمسة أيام فقط من الأسبوع الماضي إطلاق النار على أشخاص من الدنمارك، حسبما أفادت وكالة ريتزاو.

ووقعت اثنتان من هذه الحالات في كوبنهاجن، وواحدة في مدينة كولدينج جنوبا، على بعد حوالي 80 كيلومترا من الحدود الألمانية. وتم وضع الشباب الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، قيد الحبس الاحتياطي.

كما أكدت الشرطة الدنماركية تسليم رجل وامرأة، كلاهما يبلغ من العمر 24 عاما،ألقي القبض عليهما عند الحدود من قبل قوات الأمن السويدية، وذلك على خلفية انفجار في كوبنهاجن.