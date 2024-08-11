إعلام إسرائيلي: اجتماع قطر الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين أحياء

قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلاً عن عن مسؤول أمني كبير، اليوم، إن اجتماع قطر الذي يعقد خلال أيام هو الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين أحياء.

وأضافت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد خلال اجتماع مغلق أنه ليست لديه ثقة في فريق التفاوض.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن مصدر إسرائيلي وصفته بأنه مطلع، قوله إن الوسطاء المصريين والقطريين أبلغوا المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الماضية، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، يريد اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة، بينما لا يزال الغموض يكتنف موقف نتنياهو.

وأضاف المصدر أن الرسالة التي نقلها الوسطاء إلى المسؤولين الإسرائيليين جاءت قبل اجتماع حاسم في وقت لاحق هذا الأسبوع، من المنتظر أن يعقد في الدوحة أو القاهرة، غير أن المصدر استدرك: "لا أحد يعرف ما يريده نتنياهو".