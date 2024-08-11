البيئة: بحيرة قارون أحد أهم وجهات السياحة الداخلية فى مصر ومصدر دخل هام للأهالي

نسق الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم، مع محافظة الفيوم لرفع كميات من المخلفات الصلبة على شاطئ البحيرة تقدر بحوالى 300 طن، حيث تعتبر هذه الفترة من العام فرصة للتخلص من المخلفات المتراكمة، نتيجة لانحسار مياه البحيرة عن المستوى المعتاد خلال شهور الصيف.

وقد وجهت وزيرة البيئة، فرع الفيوم للتنسيق مع أجهزة الوحدات المحلية بالمحافظة وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لتحديد أماكن تراكم المخلفات على الشاطئ الجنوبي لبحيرة قارون بطول 45 كم.

فقد شنت الوحدات المحلية لمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق على مدار أسبوع، حملات تنظيف ورفع المخلفات من الساحل الجنوبي لبحيرة قارون ونقلها إلى مواقع التخلص الآمن طبقا لاشتراطات جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ووفقاً للقانون رقم 202 لسنة 2020 في هذا الشأن.

وقد توجهت وزيرة البيئة، بالشكر للدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم على التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم لمتابعة إجراءات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، حيث تعد أحد أهم وجهات السياحة الداخيلة ومصدر دخل مهم للأهالي والعاملين في هذا المجال.