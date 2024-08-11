ضبط 27 طنا مياه غازية غير مطابقة للمواصفات في شرم الشيخ

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء حملة لمراقبة الأغذية في مدينة شرم الشيخ، لضمان تقديم غذاء آمن للمواطنين، وذلك ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، التي أُطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، أنه خلال الحملة جرى المرور على 45 منشأة متنوعة، وأسفرت عن تحرير 116 محضرًا متنوعًا، منها 45 محضرًا لنظافة عامة، و68 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية.

كما تم تحرير محضرين بشأن ضبط مياه غازية غير مطابقة للمواصفات القياسية، بإجمالي 27 طنًا من المياه الغازية، ومحضر لإعدام 408 كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، و120 لترًا من المشروبات التي بها تغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، استمرار الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لضمان تقديم غذاء صحي وآمن لجميع المواطنين بالمحافظة.