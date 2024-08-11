نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، الأحد، عن مصدر إسرائيلي وصفته بأنه مطلع، قوله إن الوسطاء المصريين والقطريين أبلغوا المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الماضية، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، يريد اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة، بينما لا يزال الغموض يكتنف موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف المصدر أن الرسالة التي نقلها الوسطاء إلى المسؤولين الإسرائيليين جاءت قبل اجتماع حاسم في وقت لاحق هذا الأسبوع، من المنتظر أن يعقد في الدوحة أو القاهرة، غير أن المصدر استدرك: "لا أحد يعرف ما يريده (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو".

وذكرت الشبكة أن حلفاء نتنياهو يقولون إنه مستعد لإبرام اتفاق، بغض النظر عن تأثيره على ائتلافه الحاكم، لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال أكثر تشككاً إلى حد كبير بشأن استعداد نتنياهو لإبرام صفقة، في ضوء المعارضة القوية من وزراء أقصى اليمين في ائتلافه الحاكم.

وقالت الشبكة: "من الواضح أن نتنياهو سيواجه ضغوطاً هائلة من الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، للموافقة على صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين".

وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن المسؤولين الأمريكيين أوضحوا لنظرائهم الإسرائيليين أنهم يعتقدون أن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الآن من أجل تجنب حرب إقليمية أوسع.