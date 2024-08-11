محافظ أسوان يتابع موقف الأحوال الجوية بمدينة أبو سمبل السياحية في ظل وجود شبورة وأتربة عالقة

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تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، موقف الأحوال الجوية في ظل وجود شبورة وأتربة عالقة بمدينة أبو سمبل السياحية. ورغم هذه الظروف، لم تؤثر الشبورة والأتربة على الحركة المرورية بطريق أسوان / أبو سمبل البري، حيث تظل الحركة منتظمة على الطريق.

ومع ذلك، يتطلب الأمر تهدئة السرعة من قبل أصحاب المركبات والسيارات والحافلات والشاحنات للحفاظ على سلامة مستقليها.

كما قامت الجهات المختصة بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى بحيرة ناصر لحين وضوح الرؤية بشكل كامل.

وكلف رئيس مدينة أبو سمبل، سيد سعدي، بالمرور على محطات مياه الشرب والكهرباء لمتابعة انتظام تشغيلها.

وأكد أن المنظومة تعمل بكفاءة ولم تتأثر أيضًا بالشبورة الترابية، وذلك بالتوازي مع تكثيف جهود الوحدة المحلية لرفع أي آثار لتقلبات الطقس أولاً بأول.