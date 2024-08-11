يوتيوب تختبر إضافة خاصية مؤقت النوم إلى الخدمة المدفوعة

بدأت منصة نشر الفيديوهات يوتيوب اختبار مجموعة خصائص جديدة للمشتركين في الخدمة مدفوعة الأجر "يوتيوب بريميوم" تشمل إضافة خاصية "مؤقت النوم" ، بحيث يتم وقف تشغيل الفيديو بعد فترة زمنية يحددها المستخدم، حتى يتمكن من اسئناف المشاهدة من النقطة التي توقف عندها بعد استيقاظه من النوم. ورغم أن هذه الخاصية ليست مذهلة لكنها تظل مفيدة للكثيرين من المستخدمين الذين يفضلون النوم أثناء مشاهدة فيلم طويل أو موسيقى خفيفة حتى يستغرقوا في النوم دون الحاجة لوقف تشغيلها أثناء ذلك.

ويمكن للمستخدم إعداد المؤقت لكي يوقف تشغل الفيديو بعد 10 دقائق أو 15 أو 20 أو 30 أو 45 أو 60 دقيقة أو حتى نهاية الفيديو.

وبمجرد وصول الفيديو إلى الوقت المحدد ستظهر رسالة تسأل المستخدم إذا كان يريد تمديد زمن المؤقت في حال رغبته في ذلك.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن منصة يوتيوب متأخرة في المنافسة بالنسبة لإضافة الخصائص، حيث أضافت منصة سبوتيفاي لبث الموسيقى خاصية مؤقت النوم منذ فترة، في حين بدأت منصة تيك توك في العام الماضي اختبار خاصية التنبيه إلى حلول وقت النوم استنادا إلى إعدادات وقت النوم الخاصة بالمستخدم.

وذكرت صفحة يوتيوب التجريبية أن خاصية مؤقت النوم ستكون متاحة حتى 2 سبتمبر المقبل، لكنها تأمل في توفيرها بشكل دائم ثم توفيرها لمستخدمي الخدمة المجانية أيضا فيما بعد.