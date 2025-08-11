 السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية - بوابة الشروق
الإثنين 11 أغسطس 2025 3:25 م القاهرة
السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

علم السعودية
د ب أ
نشر في: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 2:20 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 2:20 م

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقالت الخارجية السعودية اليوم الاثنين: "تشيد المملكة بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت المملكة "أن المرحلة الحالية تحتم على محبي السلام الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم جهود وقف الحرب التي طال أمدها، خاصةً في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".


