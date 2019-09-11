حملة تفتيش ومداهمات بشمالي ألمانيا للاشتباه في تمويل الإرهاب

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شنت الشرطة الألمانية -صباح اليوم الأربعاء- حملة تفتيش ومداهمات في عدة ولايات بشمالى ألمانيا للاشتباه في تمويل الإرهاب.

وأعلن الادعاء العام في مدينة فلينسبورج -اليوم الأربعاء- أنه جرى تفتيش 16 عقارا سكنيا في ولايات هامبورج وشليزفيج-هولشتاين وميكلنبورج-فوربومرن للاشتباه في تشكيل تنظيم إرهابي.

وتأتي الحملة على خلفية تحقيقات أجراها الادعاء العام ضد 11 متهما.

وتم القبض على رجلين منحدرين من سوريا -34 و37 عاما- ومن المنتظر عرضهما أمام قاضي التحقيقات.

ويواجه 10 رجال وامرأة اتهامات بإجراء صفقات مالية غير مشروعة على نحو منظم واحترافي خلال الفترة من ديسمبر عام 2018 حتى يوليو الماضي، وينحدر أغلب المتهمين من سوريا.

ويُشتبه في أن المتهمين قاموا بتهريب أموال للخارج وحصلوا مقابل ذلك على عمولات تقدر قيمتها بمئات آلاف اليورو، حسبما أعلنت رئيسة الادعاء العام، أورليكه شتالمان-ليبلت، قائلة: "نحقق أيضا في شبهة التمويل الداعم للإرهاب".

وبحسب البيانات، لم يتضح حتى الآن مصدر هذه الأموال، ويشتبه في أنها تدفقت في عدة دول.

وذكرت شتالمان-ليبلت أنه تم ضبط مبالغ نقدية كبيرة خلال حملة المداهمات والتفتيش.