 مركز المصالحة الروسي: عودة 1416 لاجئا سوريا من الأردن ولبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مركز المصالحة الروسي: عودة 1416 لاجئا سوريا من الأردن ولبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 11:05 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 11:05 ص

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 1416 لاجئا سوريا عادوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 423 شخصا عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 993 شخصاً عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء أن 3 نازحين عادوا أيضا خلال 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا، وأن وحدات سلاح المهندسين السوري قامت بتطهير أراض من الألغام على مساحة 2.5 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 34 عبوة قابلة للانفجار.

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