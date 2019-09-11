مقتل عدد من الجنود النيجيريين في كمين نصبه مسلحون شمال شرقي البلاد

أعلنت مصادر أمنية في نيجيريا مقتل عدد من الجنود النيجيريين في كمين نصبه مسلحون استهدف قافلة عسكرية شمال شرقي البلاد.

ونقل راديو "أفريقيا- 1" الإخباري عن المصادر قولها، اليوم الأربعاء، إن مسلحين من تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا المنشق عن حركة "بوكو حرام" أطلقوا النار على قافلة عسكرية أثناء توجهها إلى مدينة "جودومبالي" في ولاية "بورنو" شمال شرقي نيجيريا، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود.

ومن جانبه، تبنى تنظيم داعش في غرب أفريقيا هذا الهجوم، مؤكدا أن عناصره أوقعوا عشرات الجنود النيجيريين بين قتيل وجريح.

وبدوره، أكد مصدر أمني نيجيري أن قوات الأمن خسرت العديد من أفرادها والسيارات والأسلحة في الهجوم الذي شنه الإرهابيون، ووفقًا لمصدر أمني آخر فإن عدد الضحايا "ضخم".

يُذكر أن جماعة "بوكو حرام" تنشط في شمال شرق نيجيريا، حيث أسفرت هجمات الإرهابيين المستمرة منذ نحو عقد من الزمان عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين، وانقسمت هذه الجماعة إلى مجموعتين: الأولى موالية لزعيم "بوكو حرام" التاريخي أبو بكر الشكوي، فيما أعلنت الثانية ولاءها لتنظيم داعش في غرب أفريقيا، وقد كثفت منذ العام الماضي هجماتها ضد الجنود.