وكيل «صحة جنوب سيناء»: حق الشكوى مكفول دستوريا ولا يمكن مصادرته

قال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المديرية خصصت خط لتلقي شكاوى المواطنين بكافة مدن المحافظة، مؤكدا أن حق الشكوى مكفول دستوريا ولا يمكن مصادرته حيث تنص المادة 85 من دستور جمهورية مصر العربية علي أنه لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه.

وأضاف أن المديرية تسعي لدعم الثقة وتوثيق الصلات مع جمهور المتعاملين مع صحة جنوب سيناء بكافة مستشفياتها ووحداتها ومراكزها الطبية المختلفة على مستوى المحافظة، للعمل على إزالة أسبابها إن وجدت مع اﻹدارات المختصة من خلال إرسال الشكوى إلى إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

وتابع: أن الشكوى مكتوبة متضمنة اسم الشاكي وعنوانه واضحا مسجل عليها رقم الهاتف الشخصي لصاحب الشكوى، حتي يمكننا التواصل مع مقدم الشكوى مع تحديد موضوع الشكوى وأسبابها وطلباته والمستندات المؤيدة لشكواه، أو إرسال الشكوى عبر الرسائل الخاصة للصفحة الرسمية للمديرية، تسهيلا علي المقيمين خارج مدينة الطور للعمل علي إزالة أسبابها إن وجدت.