الجيش الإسرائيلي يعتقل شقيقين فلسطينيين خلال مواجهات في مخيم بلاطة

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اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء شقيقين فلسطينيين من مخيم بلاطة شرق نابلس، وأصابت عددا آخر بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته بغزارة عقب اقتحام المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم فجرا، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الصوتية الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، وجرى معالجتها ميدانيا.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشقيقين أحمد ومحمود أبو زيتون، عقب دهم منزل ذويهما، وتفتيشه.