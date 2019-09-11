شرطى يتطوع بالتدريس للطلاب فى كينيا

تعج الحدود الكينية مع دولة إثيوبيا العديد من الصراعات التى يقضى العشرات ضحايا لها بينما يكافح التلاميذ لتلقى العلم وإيجاد مستقبل أكثر إشراقا من مثيله لآبائهم ووسط ذلك تظهر بطولات فريدة من نوعها والتى تمثلت فى ضابط شرطة قرر أن يؤدى واجبا تربويا نحو مستقبل وطنه إلى جانب دوره الأمنى لحمايتها.



وفى مدينة فورال الحدودية بين دولتى كينيا وإثيوبيا تقع مدرسة ابتدائية بتمويل من جمعية أهلية بريطانية ولكن تلاميذ المدرسة يمكثون بمفردهم فى الفصول فلا معلمين يرغبون بالذهاب لتلك المنطقة شديدة الخطورة حيث أسفرت هجمة لقطاع الطرق منذ أيام عن مقتل عدة أشخاص، وفقا لما نشرته بى بى سى.



وأضافت البى بى سى فى تقريرها أنهم خلال زيارتهم منذ أسبوع للمدرسة لم يجدوا معلمين عدا أحد ضباط الشرطة المكلفين بحراسة المدرسة والذى شوهد يلقن الطلاب دروس الرياضيات.



بعدما أخذ الإذن من مديرة المدرسة بدأ جيراس لوميا عمله التطوعى كمدرس للصف الخامس متخصصا فى مادة الرياضيات.



وأثار تصرف لوميا إعجاب عامة الشعب الكينى عبر وسائل التواصل الاجتماعى حيث وصف أحدهم لوميا بالجندى المجهول لهذا الزمن بينما طالب آخر وزارة الداخلية بتكريم لوميا على دوره الفريد لتشجيع مثل تلك الأعمال البطولية.