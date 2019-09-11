 البحرين ترحب بدعوة السعودية عقد اجتماع طارئ «للتعاون الإسلامي» لبحث تصريحات نتنياهو - بوابة الشروق
الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

البحرين ترحب بدعوة السعودية عقد اجتماع طارئ «للتعاون الإسلامي» لبحث تصريحات نتنياهو

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 10:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 10:37 ص

رحبت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأربعاء، بدعوة السعودية الشقيقة إلى عقد اجتماع طارىء لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.

وأكدت الخارجية ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ـ أن هذه الدعوة تجسد الدور الاستراتيجي الرائد الذي تقوم به السعودية، على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها الفاعل والكبير في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصها على السلام العادل والشامل في المنطقة وترسيخ العمل الجماعي في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي برمته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك