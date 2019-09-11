أشاد النجم البرازيلي فيلب كوتينيو المنتقل حديثُا لصفوف بايرن ميونخ، بمدربه السابق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي.

وانتقل كوتينيو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من صفوف برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى بايرن ميونخ.

وقال كوتينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الأربعاء:" كلوب مدرب رائع، قائد حقيقي تعلمت منه الكثير في ليفربول، أخبرني عن سعادته الكبيرة بانتقالي لنادي بحجم بايرن ميونخ".

وأضاف لاعب بايرن ميونخ الجديد:" ليفربول تغير تحت قيادة كلوب، النادي استنشق حياة جديدة معه، لقد كان شرفًا كبيرًا لي التدريب تحت قيادته الفنية، عقليته فريدة من نوعها، يختار الكلمات الصحيحة التي يبلغها للاعبين سواء قبل أو بعد المباريات".

وأرجع نجم السيلساو سبب نجاح كلوب مع ليفربول.. قائلًا :" نجاحه سببه جديته في العمل وتركيزه الشديد مع الفريق الذي يقوده".

وتوج يورجن كلوب في موسمه الثالث مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا ولقب السوبر الأوروبي لعام 2019.