 براءة صفوت حجازي ونجل الشاطر والدراوي في «التخابر مع حماس» - بوابة الشروق
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براءة صفوت حجازي ونجل الشاطر والدراوي في «التخابر مع حماس»

مصطفى المنشاوي
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 1:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 1:14 م

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحاكم طرة، ببراءة 7 متهمين في إعادة محاكمة قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس».

والمتهمون الحاصلون على البراءة، كل من: صفوت حجازي، وحسن خيرت الشاطر، عيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وجهاد عصام الحداد.

وتضمن الحكم معاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن علي سيد، وأحمد محمد الحكيم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، بالسجن 7 سنوات.

وسنوافيكم بتفاصيل الحكم..

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