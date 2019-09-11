وفاة عميد في الجيش الجزائري داخل مكتبه

أعلنت مصادر إعلامية وفاة ضابط في الجيش الجزائري برتبة عميد، صباح اليوم الأربعاء داخل مكتبه بمصنع الألبسة العسكرية بالخروبة في العاصمة الجزائر.

وذكرت صحيفة " النهار" في موقعها الإلكتروني، نقلًا عن مصادر متطابقة قولها، إن العميد جمال عمرون الذي يشغل منصب مدير مصنع الألبسة العسكرية، قد يكون أصيب بسكتة قلبية، في الساعات الأولى من بداية عمله صباح اليوم، بينما رجح الموقع الاخباري الإلكتروني " الجيري وان" انتحاره.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وفاة عمرون الذي تم ترقيته من رتبة عقيد إلى رتبة عميد قبل عام ونصف.