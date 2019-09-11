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صحف السودان تهتم بالاجتماع الأول لحكومة حمدوك

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 9:47 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 9:47 ص

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الأربعاء، بالاجتماع الأول للحكومة الجديدة، الذي عقد أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وناقش أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.

وقالت جريدة "الجريدة" إن الحكومة وضعت 10 أولويات لتحقيقها في بداية عملها، في مقدمتها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة.

وأوضحت جريدة "الصيحة" أن أول اجتماع للحكومة السودانية اهتم بمسألة استئناف الدراسة في الجامعات والمدارس، وقدم الوزراء تقارير عن مستلزمات استئناف الدراسة.

من جانبها، أشارت صحيفة "الانتباهة" إلى أن اجتماع الحكومة استعرض تقريرا عن ظهور وباء الكوليرا في ولاية النيل الأزرق، لافتة إلى أن الحكومة تعهدت بالتعامل مع تلك القضية بشفافية وإعلان الحقائق كاملة للرأي العام.

وقالت صحيفة "المجهر" إن الحكومة وضعت مسألة وقف الحرب وتحقيق السلام على رأس أولوياتها، لافتة إلى أنه تقرر عقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة كل ثلاثاء.

واهتمت صحيفة "السوداني" بتأكيد الحكومة وضع برنامج لمعالجة الوضع الاقتصادي، خلال المئتي يوم الأولى من عملها.

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