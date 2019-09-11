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الأستراليون يخشون من تداعيات التغير المناخي

أرشيفية
أرشيفية
سيدني - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 12:07 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 12:07 م

كشفت دراسة حديثة عن تزايد مخاوف الأستراليين تجاه تداعيات التغير المناخي.

وأوضحت الدراسة التي تحمل عنوان "مناخ الدولة 2019"، أن 81% من الأستراليين يشعرون بالقلق من تسبب التغير المناخي في حدوث مزيد من موجات الجفاف والفيضانات، وذلك مقارنة بـ74% عام 2017.

وشملت الدراسة 1960 شخصا، وخلصت لوجود اختلاف واضح بين مواقف كبار السن والشباب تجاه التغير المناخي.

وأظهرت الدراسة أن 83% من بين أفراد الشريحة العمرية التي تتراوح ما بين 18 و34 عاما أعربوا عن قلقهم إزاء التغير المناخي، وذلك مقارنة بـ67% ممن يبلغون من العمر أكثر من 55 عاما.

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