انتظمت الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام 2020/2019، اليوم الأربعاء، فى أول أيام الدراسة، داخل 1322 مدرسة ابتدائي، على مستوى محافظة الدقهلية، وسط أجواء احتفالية، حيث وزعت الحلوى وألعاب على الطلاب مع رقص بالعرائس على أنغام الدي جي.

وشارك علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، طابور الصباح، وتحية العلم، للتأكد من حسن سير العملية التعليمية في عدد من المدارس.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم التنبيه على مسئولي الإدارات التعليمية، بحضور طابور الصباح بعدد من المدارس للاطمئنان على سير الدراسة.

وتفقد عبدالرؤف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عددا من المدارس الابتدائية؛ للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم خلال جولته على الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للطلاب، حتى من لم يسددوا المصروفات الدراسية.

ووجّه عبدالرؤف، المعلمين يغرس القيم بين التلاميذ والاهتمام بالقيم والمبادئ الأخلاقية والحديث عنها في بداية كل حصة أثناء اليوم الدراسي.

وانطلقت اليوم الأربعاء، داخل 1322 مدرسة ابتدائي على مستوى محافظ الدقهلية، تضم 145 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الابتدائي، و142 طالبا بالصف الثاني بجانب 36 مدرسة تجريبية، تضم 2727 طفلا بمرحلة رياض الأطفال، و8 آلاف طالب بالصفين الأول والثاني.