رئيس أوغندا يريد توقيع عقوبة الإعدام بحق المجرمين المدانين

أعرب رئيس أوغندا، يوري موسيفيني، عن رغبته في توقيع عقوبة الإعدام بحق المدانين بارتكاب جرائم قتل من أجل الحد من جرائم القتل في البلاد.

يشار إلى أن أوغندا شهدت خلال الأعوام الأخيرة جرائم قتل لمسؤولين ورجال شرطة ورجال دين ورجال أعمال، كما وقعت حوادث خطف مقابل المطالبة بالحصول على فدية.

ونقلت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء عن موسيفيني القول "ربما ترتكب جريمة، وتزهق أرواح آخرين دون اكتراث، مع ذلك سوف تفقد أنت أيضا حياتك".

وقال المسؤول القضائي فينسيت موجابو هاتفيا من العاصمة إن عقوبة الإعدام ليست إلزامية في أوغندا، وسوف يتطلب تطبيقها قيام النواب بتغيير القواعد المتعلقة بالإدانات.

وأضاف موسيفيني أن أوغندا سوف تطبق إجراءات تشمل التسجيل الرقمي لجميع المركبات والدراجات البخارية، بحيث يتم تعقب حركاتها بصورة إلكترونية.

يذكر أن الشرطة تقول إن معظم حوادث القتل التي تقع في البلاد ينفذها بصورة أساسية أشخاص يستقلون درجات بخارية.

وتقول الشرطة إنه تم البدء في تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع العام الماضي، مضيفة أنه تم الانتهاء من 85% على الأقل من المرحلة الأولى في العاصمة.