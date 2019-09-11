تركيا تستنكر تصريحات نتنياهو بشأن وادي الأردن

أستنكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بخصوص ضم مستوطنات الضفة الغربية "المحتلة" لإسرائيل، معتبراً إياها وعداً انتخابياً بدولة فصل عنصري.

وأضاف تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء في تغريدة على تويتر، أن "الوعد الانتخابي لنتنياهو الذي يواصل إرسال رسائل غير شرعية وغير قانونية وعدوانية قبيل الانتخابات يأتي في سياق دولة أبارتايد عنصرية"، كما شدد تشاووش أوغلو على مواصلة تركيا الدفاع عن كامل حقوق الفلسطينيين،بحسب قناة"تي أر تي "التركية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه في حال انتخابه في الانتخابات المقررة في 17 ايلول/سبتمبر الجاري، سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن(وادي الاردن)وشمال البحر الميت.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".

وأكّد نتنياهو أن هذه الخطوة ستُتخذ "مباشرة بعد الانتخابات"، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.