استمرار انقطاع الكهرباء في 430 ألف منزل في اليابان بعد إعصار «فاكساي»

أعلنت شركة الكهرباء في اليابان، اليوم الأربعاء، عن أن 430 ألف منزل مازالوا يعانون من انقطاع الكهرباء بالقرب من طوكيو، وذلك بعد هبوب إعصار قوي.

وكان إعصار "فاكساي" قد ضرب منطقة طوكيو أمس الأول الاثنين، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات والتسبب في حدوث أضرار لأعمدة الكهرباء. وفي مقاطعة تشيبا، أدى الإعصار لإسقاط عمودي لتوصيل الكهرباء.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن موجة حر شديدة ضربت البلاد أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخصين من كبار السن بسبب ضربة شمس، كما جرى نقل عشرات آخرين لمستشفى في المقاطعة، الواقعة شرق العاصمة اليابانية.

وأوضحت شركة الكهرباء أنها لا تعرف ما إذا كانت ستستطيع إعادة خدمات الكهرباء في جميع المنازل بحلول نهاية اليوم.

وقد جرى خفض قوة الإعصار أمس الثلاثاء إلى إعصار موجي فوق المحيط الهادي.