استقرار السندات الإيطالية والألمانية في بداية تعاملات اليوم

استقرت أسعار السندات الإيطالية والألمانية في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وقبل أن تطرح البرتغال كمية من سندات الخزانة للبيع.

ولم تشهد سندات الخزانة الإيطالية تغييرا ملموسا في بداية التعاملات، بعد حصول حكومة رئيس الوزراء جوزيب كونتي الجديدة على ثقة مجلس الشيوخ وهو ما يعني أنها تستطيع بدء إعداد مشروع موازنة العام الجديد 2020.

وفي الوقت نفسه، تبيع البرتغال اليوم سندات بقيمة 1.25 مليار يورو بعائد قدره 1.95% للسندات التي تستحق السداد عام 2029 وعائد قدره 2.25% للسندات التي تستحق السداد في 2034.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن المحللين في "دانسك بنك" يتوقعون إقبالا قويا على هذه السندات في ضوء ارتفاع سعر العائد.

من ناحية أخرى، استقر العائد على السندات العشرية الإيطالية عند مستوى سالب 0.54% واستقر العائد على السندات الفرنسية عند مستوى سالب 0.24%، فيما ارتفع العائد على السندات الإيطالية بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.03%