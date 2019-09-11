روحاني: طهران ستقلص المزيد من التزاماتها بالاتفاق النووي إذا تطلب الأمر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستقدم على المزيد من خطوات تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني إذا لزم الأمر.

و نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن روحاني قوله، في اجتماع لمجلس الوزراء، إن طهران ستلتزم بالاتفاق النووي بالكامل، إذا التزم به الطرف الآخر، موضحا أن الخطوة الثالثة في إطار تقليص التزامات إيران النووية كانت أهم من الخطوتين الأولى والثانية بشكل غير قابل للمقارنة.

وذكر أن طهران ستقدم على مزيد من الخطوات عند الضرورة، مشددا على أن طهران ستواصل طريق المقاومة والصمود في مواجهة سياسة الحد الأقصى من الضغوط.

وقال روحاني إن "على الأمريكيين أن يدركوا أن الحرب والداعين إلى الحرب ليسوا لصالحهم"، داعيا واشنطن إلى "التخلي عن الداعين للحرب وترك سياسة الحرب وسياسة الحد الأقصى من الضغوط في التعامل مع طهران".