إلغاء إطلاق مركبة فضاء يابانية إلى محطة الفضاء الدولية بسبب حريق

اندلع حريق بالقرب من منصة إطلاق في جزيرة تانيجاشيما جنوب غرب اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إلغاء إطلاق مركبة فضائية غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت الشركة المشغلة (ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة) إن الصاروخ إتش تو بي ، الذي يحمل المركبة "كونوتوري 8"، كان من المقرر أن ينطلق من مركز تانيجاشيما للفضاء الساعة 0633 صباحا (2133 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء).

لكن ميتسوبيشي اكتشفت الحريق حول المنشأة الساعة 0305 صباحا.

وقالت في بيان :"ربما يستغرق الأمر وقتا للتحقق من السبب والتأثير على الصاروخ والمنشأة، وقد قررت الشركة إلغاء عملية الإطلاق".

وقالت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء إنه كان من المقرر نقل حوالي 3ر5 أطنان من الإمدادات، بما في ذلك الماء والغذاء والملابس والأجهزة اللازمة للتجارب، إلى محطة الفضاء الدولية.