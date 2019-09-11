مقتل وإصابة 12 مسلحا من طالبان في غارات جوية غربي أفغانستان

نفذت قوات الأمن الأفغانية غارات جوية بمنطقة "بوشت كوه" بإقليم فرح غربي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 12 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، من بينهم أحد القادة المحليين بالحركة في الإقليم، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر مركز قيادة الشرطة في إقليم فرح، في بيان، أن سلاح الجو الأفغاني نفذ الغارات الجوية في منطقة بوشت كوه بإقليم فرح، مما أسفر عن مقتل 6 من مقاتلي حركة طالبان.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن إصابة 3 من مقاتلي طالبان أيضا.

وبالإضافة إلى ذلك، صدت قوات الأمن هجوما شنته حركة طالبان في قرية شيوان بمنطقة بوشت كوه، مما أسفر عن مقتل قائد محلي بطالبان واثنين من رفاقه.

ولم تعلق حركة طالبان على ذلك حتى الآن.