تيمو فيرنر: استمعت إلى نصائح لوف قبل تجديد تعاقدي مع لايبزج

كشفت اللاعب الألماني تيمو فيرنر اليوم الأربعاء، أنه استمع لنصائح المدير الفني لمنتخب بلاده، يواخيم لوف، قبل أن يقرر تمديد تعاقده مع نادي لايبزج الألماني لكرة القدم.

وقال فيرنر في تصريحات لصحيفة "بيلد شبورت" الألمانية الرياضية أن لوف قال له أن تمديد التعاقد مع لايبزج لا يعد خطوة للوراء، مؤكدا له أن المدير الفني الجديد للفريق، جوليان ناجليسمان، مدرب قوي وقادر على مساعدته للتقدم إلى الأمام.

وكان فيرنر قد وقع على عقد جديد مع لايبزج، متصدر الدوري الألماني "بوندسليجا"، يمتد حتى 30 يونيو 2023.

وأضاف فيرنر قائلا: "مدرب المنتخب يرى كل هذا من مسافة معينة، ولهذا يمكنني التحدث معه بشكل جيد للغاية حول هذه الموضوعات ويمكنني أن أسأله عن كل شيء".

وقبل أن يقرر فيرنر تجديد تعاقده مع لايبزج، ثارت الكثير من التكهنات حول اقتراب انتقاله إلى صفوف نادي بايرن ميونخ.

ورغم تسجيله لأول ثلاثية "هاتريك" له في البوندسليجا، في مرمى بوروسيا مونشينجلادباخ، اعترف فيرنر بأنه لا يقدم بعد الأداء الذي يطمح إليه، وأردف قائلا: "لم أصل بعد إلى المستوى العالمي".

ويلتقي لايبزج مع بايرن ميونخ في البوندسليجا يوم السبت المقبل، وقبل هذه المباراة المرتقبة تحدث فيرنر عن هداف النادي البافاري، اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، الذي وصفه بأنه لاعب من طراز عالمي.

وأكمل فيرنر قائلا: "حتى ليفاندوفيسكي لا يزال النقاش دائرا عما إذا كان لاعبا من طراز عالمي ، بالنسبة لي هو كذلك بكل تأكيد، وأنا أعمل من أجل أن أصل إلى هذا المستوى في لحظة ما".