 عشراوي تبحث مع رئيسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر القضايا ذات الاهتمام المشترك - بوابة الشروق
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عشراوي تبحث مع رئيسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر القضايا ذات الاهتمام المشترك

رام الله - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 1:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 1:40 م

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس ديفيد كيسن، ورئيسها في تل أبيب دانييل دوفيلارد الوضع السياسي الراهن والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن عشراوي أكدت أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى تفويضها بموجب القانون الدولي باعتبارها مكلفة بحماية المدنيين، وبالتالي مسئوليتها في حماية شعبنا الأعزل.

كانت عشراوي وبدعوة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قدمت محاضرة سياسية في مقر اللجنة بالقدس المحتلة حضرها رئيسا اللجنة في القدس وتل أبيب، وعدد من الموظفين الجدد الذين سيعملون في القدس وغزة وتل أبيب والخليل ومناطق أخرى من الضفة الغربية.

واستعرضت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات الإقليمية والدولية وموازين القوى العالمية، الانتخابات الإسرائيلية وأبعادها، والتصعيد الإسرائيلي على الأرض.

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