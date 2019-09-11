قاض أمريكي يرفض استئناف أبوين لاستعادة حضانة ابنهما المصاب باللوكيميا

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قرر قاض أمريكي في ولاية فلوريدا رفض استئناف أبوين من أجل استعادة حضانة ابنهما المصاب بمرض سرطان الدم "اللوكيميا"، بدعوى إهمالهما في علاجه.

وكان الأبوان، تيلور بلاند وجوشوا ماكأدامز، قد فقدا حضانة طفلهما "نواه" المصاب باللوكيميا في شهر أبريل الماضي بعدما تخلفا عن جلسة العلاج الكيميائي الخاصة به في سعيهما للعلاج عن طريق العلاجات البديلة.

وقد أثارت القضية اهتماما كبيرا على مستوى الولايات المتحدة آنذاك بعدما تخلف الوالدان عن جلسة العلاج واصطحبا ابنهما، 4 أعوام، في جلسة استشارة في سينسيناتي بولاية أوهايو لدى أحد ممارسي العلاج البديل.

وأصدر القاضي توماس باليرمو، في محكمة الأسرة بمقاطعة هيلسبرو كاونتي حكمه، ببقاء الطفل في رعاية الولاية، وأن يبقى في حضانة جدته.

وفي نفس الوقت، فإن القاضي سمح للوالدين بالاستمرار في زيارته ومتابعة جلسات العلاج تحت إشراف سلطات الولاية.