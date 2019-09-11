فرنسا تفجر المفاجأة وتطيح بأمريكا خارج مونديال السلة

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فجر المنتخب الفرنسي لكرة السلة مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره الأمريكي خارج بطولة العالم المقامة حاليا بالصين اثر التغلب عليه 89 / 79 اليوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى المربع الذهبي للبطولة عن جدارة بعد الفوز الثمين في مباراة اتسمت بالإثارة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية.

وبهذا ، يلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في المربع الذهبي للبطولة بعد غد الجمعة.

وبهذا ، حرم المنتخب الفرنسي نظيره الأمريكي من الدفاع عن لقبه العالمي الذي توج به في النسختين الماضيتين عامي 2010 و2014 .

وكان المنتخب الصربي وصيف بطل العالم خسر أمام نظيره الأرجنتيني أمس في مباراة أخرى بدور الثمانية ليخلو المربع الذهبي للنسخة الحالية من طرفي المباراة النهائية في النسخة الماضية.