وفاة مواطن إيراني في حادثة التدافع بمدينة كربلاء العراقية

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أفادت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، بأن مواطنا ايرانيا توفي اليوم، ليرتفع عدد الوفيات في حادثة التدافع خلال إحياء مراسم عاشوراء عند إحدى بوابات ضريح الإمام الحسين إلى 32 شخصا.

وقالت المصادر إن المواطن الإيراني الجنسية حسين خاوري من مواليد عام 1968 من مدينة مشهد المقدسة توفي جراء حادثة التدافع عند باب الرجاء في ضريح الإمام الحسين أمس الثلاثاء خلال مراسم عاشوراء.

وكان وزير الصحة العراقي، علاء الدين العلوان، قد أعلن الليلة الماضية وفاة 31 شخصا جراء حادثة التدافع وإصابة 103حالات، 9 منهم في حالة حرجة.

وقام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الليلة الماضية، بزيارة المصابين في مستشفيات كربلاء للاطمئنان على سلامتهم.

وأعلنت محافظة كربلاء امس الحداد لمدة 3 أيام على خلفية سقوط ضحايا في حادثة التدافع خلال أداء مراسم عاشوراء عند إحدي بوابات ضريح الإمام الحسين وسط كربلاء.