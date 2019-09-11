الكرملين: ليس لدينا معلومات إذا ما كان سمولينكوف جاسوسًا لواشنطن

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الكرملين لا يعرف إذا ما كان أوليج سمولينكوف -الذي تصفه وسائل إعلام أمريكية بأنه جاسوس لواشنطن- عميلاً لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أم لا.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "لا أعرف إذا ما كان هذا الشخص كان عميلًا لدى الاستخبارات المركزية الأمريكية أم لا، وأؤكد أنه عمل في الكرملين، وتم فصله"، مضيفًا أن "التأكد من كونه كان جاسوسًا أم لا هو من عمل الأجهزة الاستخباراتية الروسية".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية قد علَّق أمس الثلاثاء على قصة "الجاسوس الأمريكي في الكرملين"، قائلًا إن "هذا نسج خيال"، موضحًا أن "أوليج سمولينكوف كان يعمل في إدارة الكرملين، وتمت إقالته منذ عدة أعوام".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد ذكرت -نقلًا عن مصادر في الإدارة الأمريكية- أن الاستخبارات المركزية الأمريكية نفذت عملية عام 2017 لتهريب أكبر مصدر سري للمعلومات داخل روسيا.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وقت لاحق إن هذا الجاسوس كان يمد واشنطن بمعلومات سرية على مدى عقود من الزمان.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن الاستخبارات المركزية قولها إن تصرفات ترامب أدت إلى سحب "جاسوس أمريكي" من روسيا.