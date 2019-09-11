 كبار السن والأثرياء في اليابان يأكلون لحوما بقرية أكثر - بوابة الشروق
الأربعاء 11 سبتمبر 2019 2:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

كبار السن والأثرياء في اليابان يأكلون لحوما بقرية أكثر

واشنطن/طوكيو - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 2:40 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 2:40 ص

من المتوقع أن يشهد استهلاك اليابان للحوم الأبقار ارتفاعا بشكل بطيء، في ظل زيادة مطالب سكان البلاد الأثرياء وكبار السن على نوعية عالية الجودة من البروتين، بحسب شركة نيبونهام لتعبئة اللحوم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وأستراليا ستظلان أكبر مورد للحوم الأبقار لليابان.

وأضافت أن أوروجواي يمكنها أن تنافس أستراليا في توريد لحوم الأبقار المثلجة إلى المطاعم والفنادق والمحال التجارية الكبرى.

وبدأت أوروجواي في شحن لحوم البقر إلى اليابان هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2000.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك