كبار السن والأثرياء في اليابان يأكلون لحوما بقرية أكثر

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من المتوقع أن يشهد استهلاك اليابان للحوم الأبقار ارتفاعا بشكل بطيء، في ظل زيادة مطالب سكان البلاد الأثرياء وكبار السن على نوعية عالية الجودة من البروتين، بحسب شركة نيبونهام لتعبئة اللحوم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وأستراليا ستظلان أكبر مورد للحوم الأبقار لليابان.

وأضافت أن أوروجواي يمكنها أن تنافس أستراليا في توريد لحوم الأبقار المثلجة إلى المطاعم والفنادق والمحال التجارية الكبرى.

وبدأت أوروجواي في شحن لحوم البقر إلى اليابان هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2000.