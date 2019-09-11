ضبط 6810 خراطيش سجائر مستوردة غير مسددة الرسوم داخل مخزن بالغردقة

تمكنت إدارة الجمارك في الغردقة، بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم بالبحر الأحمر، من ضبط 6810 خراطيش سجائر مستوردة مهربة غير مسدد عنها الرسوم الجمركية.

وبناء على المعلومات السرية التي توافرت لإدارة الجمارك بالبحر الأحمر بوجود مخزن في مدينة الغردقة يحتوي على كميات كبيرة من السجائر المستوردة، تم التنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم بالبحر الأحمر، ومداهمة المخزن بمنطقة الشيراتون وسط مدينة الغردقة، حيث عثر على 6810 خراطيش سجائر مستوردة مهربة غير مسدد عليها الرسوم.

تم عمل المحضر اللازم، وضبط 3 أشخاص كانوا بالمخزن، وتم مصادرة الكمية المضبوطة والتي قدرت بمبلغ 380 ألفا و605 جنيهات.