وفاة شخص وإصابة اثنين في انفجار بمنزل في ألمانيا

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لقى شخص حتفه في انفجار وقع بأحد المنازل في مدينة دوسلدورف الألمانية.

وذكرت قوات الإطفاء اليوم الأربعاء أن الانفجار أسفر عن إصابة شخصين آخرين، أحدهما امرأة حبلى.

وفُزع سكان المبنى السكني وسكان المنازل المجاورة من نومهم ليلة الثلاثاء/الأربعاء من وقع الانفجار، الذي تسبب في تهشيم نوافذ زجاجية والإضرار بسيارات مركونة بجوار المبنى.

وتم إنقاذ ثمانية أفراد من المبنى بدون أية إصابات.

وترجح فرق الإنقاذ أن الانفجار وقع في الطابق الثاني من المبنى، وتم فصل وصلات الغاز عن المبنى، الذي صار حاليا غير قابل للسكنى.

وتُقدر السلطات حجم الخسائر المادية بنحو 100 ألف يورو.

وبدأت الشرطة والادعاء العام التحقيق لمعرفة سبب الانفجار.