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شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وصعد نيكي 0.35 في المئة إلى 21466.66 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 في المئة إلى 1563.99 نقطة.