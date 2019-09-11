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ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.
وصعد نيكي 0.35 في المئة إلى 21466.66 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 في المئة إلى 1563.99 نقطة.