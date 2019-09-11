 نيكي يرتفع 0.35% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
الأربعاء 11 سبتمبر 2019 3:16 ص القاهرة القاهرة 24°
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نيكي يرتفع 0.35% في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 3:04 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 3:06 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وصعد نيكي 0.35 في المئة إلى 21466.66 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 في المئة إلى 1563.99 نقطة.


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