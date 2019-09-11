 زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار تجربة منصة إطلاق صواريخ فائقة الضخامة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار تجربة منصة إطلاق صواريخ فائقة الضخامة

كيم جونج أون
كيم جونج أون
بيونج يانج - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 10:44 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 10:44 ص

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الأربعاء، أن زعيم البلاد كيم جونج أون أشرف على تجربة منصة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الضخامة أمس.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن كيم "أعطى توجيهات ميدانية لتجربة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الضخامة الثلاثاء.. تم إجراء جولتين لإطلاق النار".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله، إن "هذه التجربة تثبت أخيرا الجوانب المتعلقة بالعمليات القتالية لمنصة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الضخامة، وخصائص مسارها ودقتها وغيرها"، موضحا أن "الخطوة المتبقية تتمثل في إجراء تجربة إطلاق المقذوفات".

وأطلقت كوريا الشمالية صباح أمس الثلاثاء مقذوفين مجهولي النوع من منطقة كيتشون نحو بحر الشرق وفقا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية.

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