تأهل السودان وأنجولا وجيبوتي ورواندا للدور الثاني بتصفيات إفريقيا للمونديال

أكمل المنتخب السوداني عقد المتأهلين للدور الثاني بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بتعادله السلبي مع جاره التشادي اليوم الثلاثاء في جولة الإياب بمباريات المرحلة الأولى من التصفيات.

ولحقت منتخبات أنجولا وزيمبابوي وموزمبيق ومالاوي وتوجو وناميبيا ورواندا وغينيا بيساو بقافلة المتأهلين إلى المرحلة الثانية بفوز كل منها على ملعبه اليوم في جولة الإياب. كما تأهل منتخب جيبوتي للمرحلة الثانية (دور المجموعات) بالتصفيات اثر تعادله السلبي مع مضيفه السوازيلاندي اليوم في نفس الجولة.

ورغم سقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه التشادي اليوم ، استفاد المنتخب السوداني من فوزه 3 / 1 ذهابا وتأهل للمرحلة الثانية من التصفيات.

وتأهل المنتخب الأنجولي إلى الدور الثاني بفوز ثمين على نظيره الجامبي 2 / 1 اليوم ليحسم المنتخب الأنجولي المواجهة لصالحه بنتيجة إجمالية 3 / 1 بعد الفوز في مباراة الذهاب 1 / صفر خارج ملعبه.

وأنهى المنتخب الأنجولي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جيرالدو مهاجم الأهلي المصري في الدقيقة 41 .

وفي الشوط الثاني ، رد المنتخب الجامبي بهدف التعادل عن طريق حسن سيزاي في الدقيقة 65 قبل أن يحرز فابيو أبريو هدف الفوز لأنجولا في الدقيقة 68 .

وتغلب منتخب زيمبابوي على ضيفه الصومالي 3 / 1 ليحول هزيمته صفر / 1 ذهابا إلى فوز ثمين 3 / 2 في مجموع المباراتين.

وجاءت الأهداف الأربعة في مباراة اليوم بالشوط الثاني حيث سجل مارشال مونيتسي وأدميرال موسكوي وخاما بيليات أهداف زيمبابوي في الدقائق 77 و86 و90 فيما سجل عمر محمد هدف الصومال الوحيد في الدقيقة 85 .

وبهذا ، يدين المنتخب الزيمبابوي بالفضل في هذا التأهل إلى نجمه الشهير الموهوب بيليات الذي سجل هدف التأهل في نهاية اللقاء حيث كانت نتيجة المباراة في طريقها للانتهاء بالفوز 2 / 1 فقط وتأهل الصومال.

وفاز منتخب موزمبيق على ضيفه منتخب موريشيوس بهدفين نظيفين و3 / صفر في مجموع المباراتين.

كما تأهل منتخب مالاوي بالفوز على ضيفه البوتسواني 1 / صفر بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

واستفاد منتخب جيبوتي من فوزه في مباراة الذهاب 2 / 1 ليتأهل على حساب سوازيلاند بعد انتهاء مباراة اليوم بالتعادل السلبي.

واكتسح المنتخب الرواندي ضيفه منتخب سيشل بسبعة أهداف نظيفة ليتأهل بجدارة إلى الدور الثاني بالفوز 10 / صفر في مجموع المباراتين.

وسجل أهداف رواندا اللاعبون جهاد بيزيمانا في الدقيقة 16 وميدي كاجيري في الدقيقتين 27 و51 وجاك تويسينجي قائد الفريق في الدقيقتين 29 و34 ويانيك موكونزي وموهادجيري هاكيزيمانا في الدقيقتين 57 و79 .

وتأهل منتخب توجو بالفوز على جزر القمر 2 / صفر اليوم و3 / 1 في مجموع المباراتين كما فاز منتخب غينيا بيساو على منتخب ساوتومي وبرنسيب 2 / 1 اليوم و3 / 1 في مجموع المباراتين.

كما تغلب المنتخب الناميبي على نظيره الإريتري بهدفين نظيفين وتأهل بالفوز 4 / 1 في مجموع المباراتين.